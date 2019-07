Jakob Dinesen & Jean-Sebastien Simonoviez Quintet in concerto a Village Celimontana

Una serata dal sapore internazionale che propone un jazz contaminato da innumerevoli viaggi intorno al mondo, esperienze di vita e melodie oniriche da cui fuoriesce una grande gioia di vivere. Sabato 27 luglio l’appuntamento è a Village Celimontana con Jakob Dinesen & Jean-Sebastien Simonoviez Quintet.

Due musicisti straordinari dalla grande esperienza: il primo è un sassofonista danese, vincitore di numerosi premi tra cui 2 grammy awards, mentre il secondo è un polistrumentista francese anche lui con alle spalle innumerevoli collaborazioni e progetti.

Per l’uscita del loro ultimo disco “Spirits of the Waterfall” (Hâtive 2019), verrano accompagnati da una ritmica italiana d’eccellenza con Giorgio Rosciglione al contrabbasso e Gegè Munari alla batteria. Ospite d’eccezione, la cantante francese Clara Simonoviez.

INGRESSO LIBERO

______________________

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it

ORE 19:00 – ACOUSTIC LIVE – JAZZ

ORE 22:00 – MAIN CONCERT

Line-up

Jakob Dinesen, sax tenore

Jean-Sébastien Simonoviez, piano

Giorgio Rosciglione, contrabbasso

Gege Munari, batteria

Clara Simonoviez, voce