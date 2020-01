Jazz Duetting Riccardo Biseo & Antonella Santoro

L’eclettica intensità di Riccardo Biseo al piano e il suono ricercato e riconoscibile della voce di Antonella Santoro danno vita a un duo dal sound raffinato e confidenziale che coinvolge l’ascoltatore in un omaggio ad alcuni dei grandi sodalizi artistici di cui è costellato il Great American Songbook: Richard Rogers e Lorenz Hart, Jimmy Van Heusen e Johnny Mercer, Jerome Kern e Dorothy Fields tra gli altri.

Una passeggiata in jazz che, partendo dai primi anni 20 americani immersi in atmosfere mainstream, attraversa la magia della canzone francese e di quella brasiliana, per arrivare al più moderno lirismo di Fred Hersch.