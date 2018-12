Jazz Inside in concerto al Charity Café

“JAZZ INSIDE” composto da eccellenti musicisti del panorama jazz italiano, si muove abilmente nell’ambito di un repertorio caratterizzato principalmente da standard della tradizione jazz americana, con incursioni in ambiti musicali differenti quali la bossanova, di Jobim, e musica più moderna, affiancando ai ritmi swing di intensa carica ritmica, le atmosfere più rarefatte delle ballad, nel più totale interplay.

Antonella Vitale, stimatissima interprete e compositrice, calca le scene del jazz italiano dagli inizi degli anni ‘90. La sua versatilità e la sua grande capacità tecnica ed interpretativa sono i punti di forza delle sue performance.

Durante il suo percorso artistico, che l’ha vista a fianco di grandi musicisti del firmamento jazzistico italiano, ha realizzato cinque CD come solista, “The Island”, per l’Etichetta “Audiorecords”, “The Look of Love”, per l’etichetta Alfamusic, il “Raindrops”, per la “Velut Luna”, “Random”, per l’etichetta “Audiorecords”,una raccolta di brani legati alla tradizione pop italiana, reinterpretati in una chiave più acustica ed essenziale, “Acoustic Time” insieme al percussionista Karl Potter, ed il chitarrista Roberto Genovesi, etichetta “Audiorecords”.

Suoi ultimi lavori discografici, il CD “Song in my heart” pubblicato dalla etichetta discografica giapponese, Albore Jazz, uscito nel mese di settembre 2014 e distribuito in Europa ed in Giappone vede come Feat. il grande fisarmonicista Antonello Salis, Cd classificato in Giappone tra i primi 11 dischi Jazz VOCAL 2014, ed il CD “Hand Luggage” con la formazione Ajugada Quartet per la etichetta Filibusta Records 2018.

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con prima consumazione

Per info contattare: 06.47825881

Line-up

Antonella Vitale, Voce

Enrico Bracco, Chitarra

Francesco Puglisi, Contrabbasso