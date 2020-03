Jazz & Movies: Patrizio Destriere BoProject in concerto al Cotton Club

Negli anni 50 e 60 il cinema italiano consegue una fama internazionale senza precedenti e le opere dei registi quali Fellini, Visconti, Pietrangeli, Germi, Monicelli, Antonioni, ancora oggi vengono considerate capolavori della settima arte.

Non fanno eccezione gli attori, i direttori della fotografia, gli sceneggiatori, i costumisti e naturalmente i compositori delle colonne sonore: in primis Nino Rota ed Ennio Morricone, ma non solo: Armando Trovajoli, Carlo Rustichelli, Piero Umiliani, Piero Piccioni, Gianni Ferrio, Alessandro Cicognini, Stelvio Cipriani, Riz Ortolani, Fiorenzo Carpi e tanti altri.

Lo spettacolo prende avvio da questo sentimento di riscoperta di alcuni capolavori, forse un po’ trascurati, per ampliare lo sguardo ad altre scuole cinematografiche ed alle nuove leve anche straniere, proiettando le pellicole in clip creati apposta e musicandole dal vivo ed interagendo con esse.

La particolarità è data dalla rilettura in chiave jazzistica che porta l’ascoltatore su una prospettiva diversa regalando nuove emozioni. In programma un omaggio al grande Carlo delle Piane recentemente scomparso, protagonista insieme a Stefania Sandrelli di Ogni Giorno, cortometraggio pluripremiato di Francesco Felli con musiche di Francesco Venerucci.

Il progetto Jazz and Movies, si basa sull’interplay tra immagini e musica improvvisata dove i film prendono nuova forma dalla musica che li accompagna donando una nuova esperienza emotiva all’ascoltatore. Jazz and Movies vede la stretta collaborazione tra Francesco Venerucci agli arrangiamenti e Patrizio Destriere al montaggio video e si inserisce in una più ampia collaborazione tra i membri del quartetto che li vede suonare in contesti musicali molto stimolanti.

Il Patrizio Destriere BoProject formazione jazzistica fondata dall’omonimo saxofonista attivo da 20 anni sulla scena italiana comprende tra le sue fila la collaborazione di un nome importante del jazz italiano ed internazionale che è il batterista Ettore Fioravanti.

Line-up

Patrizio Destriere, Sax

Francesco Venerucci, Piano

Giuseppe Civiletti, Contrabbasso

Ettore Fioravanti, Batteria

START DINNER 20.30

START LIVE 21.30

INGRESSO CONCERTO + DRINK 10€

__________________

COTTON CLUB

via Bellinzona, 2 (Angolo con Corso Trieste)

00198 ROMA

info e prenotazione

349.0709468

06.85352527

www.cottonclubroma.it