JOHNNY CLARKE dalla Jamaica live al CSOA FORTE PRENESTINO

MOVE OUTTA BABYLON, WELCOME INTO THE CSOA FORTE PRENESTINO!

Venerdi 12 aprile la storica occupazione di Centocelle aprirà le sue porte per accogliere una serata unica nel suo genere, al di fuori del frenetico e straniante vivere quotidiano!

MOVE OUTTA BABYLON recita testualmente una delle memorabili hit che JOHNNY CLARKE ha inanellato durante la sua quarantennale carriera; ed è questo il nostro invito sincero!

Attraversate il ponte levatoio del CSOA FORTE PRENESTINO e prendete parte attivamente a un momento di ritrovo collettivo gioioso e decisamente militante in ogni declinazione dei suoi contenuti!

Un evento impreziosito dall’opening act di LADY FLAVIA della VILLA ADA POSSE e dal late night dub showcase di SISTA GAIA del collettivo Dub Waves Project.

Il tutto backed dall’esperienza di COOL RUNNINGS SOUND, the rub a dub sound of Rome since 1997!

JOHNNY CLARKE (1955, Kingston, Jamaica) è una delle fondamenta della musica Reggae e uno dei giganti della musica proveniente dalla terra del legno e delle sorgenti.

Con la sua voce cristallina ed il suo inimitabile modo di cantare Mr.Clarke spazia sapientemente tra liriche d’amore, canzoni di pura militanza, inni alla legalizzazione e inviti alla non violenza. Il suo nome è indissolubilmente legato a quello di BUNNY LEE, quindi agli AGGROVATORS ed infine a quel KING TUBBY dalle cui intuizioni nacque ciò che oggi è chiamato DUB.

Non solo: all’interno del continuo reinventarsi tipico del reggae è doveroso citare il FLYING CYMBAL STYLE, particolare modo di suonare la batteria valorizzato da SANTA DAVIS e che si lega perfettamente al suo modo di interpretare la musica in levare di cui egli è ambasciatore al pari di nomi del calibro di Peter Tosh & Jimmy Cliff.

Occasione più che rara per vederlo in azione live & direct sul palco di uno dei luoghi di resistenza culturale ed etica della malmessa fortezza Europa.

La serata sosterrà le attività e i laboratori del centro sociale occupato e autogestito Forte Prenestino e per questo diventerà occasione da non mancare per condividere, difendere e respirare assieme la nostra libertà.

Farlo con l’energia dello stile di Johnny Clarke è un modo per praticare militanza facendo un carico di vibrazioni musicali positive e culturali.

C.S.O.A. Forte Prenestino

via Federico Delpino – Centocelle – Roma

Web: www.forteprenestino.net

Mail: segreteria@forteprenestino.net

tram 5-19-14 – bus 542-544 – metro C: fermate Gardenie e Mirti

Apertura cancelli alle 21:00

Ingresso con Sottoscrizione

Il Forte Prenestino è un centro sociale occupato e autogestito dal 1986. E’ un centro sociale, un luogo di socialità, incontro, divertimento e organizzazione del tempo collettivo, di scambio di idee, visioni, energie e di saperi. Il Forte sperimenta un’organizzazione del proprio spazio e delle proprie attività basata sulla libera associazione di individui uniti/e da una progettualità e da un’etica condivisa. E’ per questo che il forte sperimenta il non-lavoro e modelli di vita autogestiti, sperimenta un’altra socialità e un’altra economia perché è parte una realtà immensa e variegata, di chiunque combatta ogni giorno perchè sia possibile un altro mondo, fatto di individui liberi/e uguali e solidali. Per questo il forte è antifascista, antisessista, antirazzista, antiproibizionista.