Kickit Christmas Market

Dalle 11.00 alle 21 il market più importante d’Italia in una nuova versione natalizia Nel cuore di Roma, in Via dei Barbieri 7 , a due passi da Campo de’ Fiori e dagli scavi di Largo di Torre Argentina, si trova Palazzo Cavallerini Lazzaroni, bellissimo esempio di barocco romano e sede del Contemporary Cluster, una delle Gallerie più interessanti della Capitale, consacrata al contemporaneo e alle sperimentazioni tra le discipline artistiche.

Nella giornata di domenica 23 dicembre, dalle 11.00 alle 21, le splendide sale affrescate della Galleria ospiteranno Kickit, il market italiano più importante dedicato alle sneakers e alla moda urbana, che tanto successo e consensi ha riscosso tra i giovani di tutta Italia e non solo.

All’interno dello spazio espositivo, tra oggetti legati al design, installazioni di giovani artisti, dj set allestiti per l’occasione, la vera protagonista sarà la street fashion: Supreme, Adidas, Nike, Yeezy, Asics, North Face, Diadora, BAPE, solo per citare alcuni tra i brand che i 30 espositori proporranno in vendita.

Un vero e proprio market natalizio che dopo il successo raccolto a Roma nello spazio live dell’Atlantico all’Eur, preso d’assalto lo scorso settembre da oltre 5000 persone, approda in una sede d’eccellenza, per creare un evento unico e straordinariamente innovativo per la capacità di mixare la classicità seicentesca degli ambienti con la contemporaneità e l’immediatezza della moda e della cultura di strada.

“L’attenzione dei media, il fatto che le sneakers siano state oggetto anche di film o docu ed il fatto che oggi siano state inserite all’interno di un percorso cosi avanguardista, come questo del Contemporary Cluster, indicano chiaramente un fenomeno che esiste, è vero e proprio marker culturale di una generazione e lascia spazio ad innumerevoli commistioni tra le varie discipline artistiche”, ha dichiarato Fabrizio Efrati, founder di Kickit.

A dimostrazione del fatto che le sneakers con le loro linee curve ed aerodinamiche, concepite in materiali iper tecnologici, siano veri e propri oggetti di design è la partecipazione al Kickit Market di Soul Studio che all’interno del Cluster presenterà “Beyond Streetwear”,una mostra che attraverso una selezione di collaborazioni, prodotti e progetti, si propone di raccontare il legame tra streetwear, design e life style.

Un legame da sempre forte che si traduce in collaborazioni tra fashion brand e designer per la realizzazione di capsule collection e oggetti in limited edition. Oggi lo streetwear è anche selezione e studio dei materiali, dei tessuti e dei colori, si basa su collaborazioni con artisti, rapper, influencer, attinge dalla strada e al tempo stesso la ispira, è esso stesso arte metropolitana.

Una scommessa tutta italiana quella di Kickit, che come la street fashion è in continua evoluzione e trasformazione. Nel market cambia anche la formula, e le consuete raffle, lotterie con estrazione di premi, saranno sostituite dalla classica tombolata natalizia. Partners dell’evento saranno Asics Tiger, Shooter Staff, Hummel, DFC.

KICKIT CHRISTMAS MARKET

DOMENICA 23 DICEMBRE DALLE 11 ALLE 21

CONTEMPORARY CLUSTER

VIA DEI BARBIERI 7 ROMA

INGRESSO CON CONSUMAZIONE EURO 10

INFOLINE 3713339279

UFFICIO STAMPA STELLA MARESCA