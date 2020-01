KUNALUNA Voyage 001 – Nomadic Music Ritual

Racconti di viaggio in musica, immagini e suggestioni di mondi esotici e lontani.

Kunaluna è il nuovo appuntamento per spiriti nomadi in cerca di avventure musicali.

La rassegna – a ingresso gratuito – porta a Roma alcuni tra i più interessanti producer e dj della nuova scena underground internazionale, alla scoperta della world electronic music.

Spiritual deep techno, shamanic chillrave, tribal bass. La fusione di suggestioni esotiche e musica elettronica sintetizza un nuovo equilibrio tra la riscoperta delle tradizioni ed il sentire contemporaneo. Tra folklore e digitale, tra locale e globale.

Un nuovo fermento culturale che parte dagli angoli più remoti del pianeta, animato da una comunità globale che si incontra in rete e si dà appuntamento nei più interessanti festival internazionali.

Prima serata in programma venerdì 7 febbraio con Kaob e Whakan del collettivo parigino O’Tawa, la dj resident Lune e le visual di Vj Luper. Esposizione di artisti, artigiani e designer.

Venerdì 7 Febbraio 2020

KUNALUNA – Nomadic Music Ritual

Nuova location via dei Mercati Generali 29, Roma (Ostiense Metro Piramide)

H 22.00 / Ingresso gratuito in lista fino alle 01.00 / 10 € dopo

www.kunaluna.org

Instagram: @kunaluna.nomad

Facebook: @kunaluna.nomad

Evento: https://www.facebook.com/events/2594088027516322/

Contatti

info@kunaluna.org

tel 328 0494 662 / 3246105349