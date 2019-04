La Messa da Requiem di Giuseppe Verdi presso la Basilica di Santa Maria sopra Minerva

Un omaggio al grande Manzoni, all’Unità d’Italia, ai valori del Risorgimento italiano. La Messa da Requiem di Giuseppe Verdi è senza dubbio una delle composizioni “non operistiche” più conosciute scritte dal grande Maestro dell’Ottocento.

H.T Classical venerdì 12 aprile 2019 mette in scena quest’opera presso la Basilica di Santa Maria sopra Minerva con dei musicisti e maestri d’eccezione.

Sul palcoscenico, infatti, salirà la Naco Nova Amadeus Symphonic Orchestra diretta dal Maestro Concertatore E Direttore D’Orchestra Angelo Coccia ed il Coro I Filarmonici Romani.

Per quanto riguarda la voci soliste, invece, andranno in scena Annalisa Raspagliosi (soprano), Silvia Pasini (Contralto), Alessandro Liberatore (Tenore) e Alessio Quaresima Escobar (basso). La Messa da Requiem di Giuseppe Verdi è un’opera che emoziona, che si divide tra momenti di grande lirismo e passione come il Recordare e il Lacrymosa e parti in cui spicca la potenza dell’orchestra unita al coro come il Dies Irae . Musiche evocative dal forte significato religioso e introspettivo che rappresentano una vera e propria dedica al grande Alessandro Manzoni.

La creazione di quest’opera avvenne in un momento particolare. Dopo il successo ottenuto dall’Aida, che venne inaugurata nel 1871, Verdi smise di comporre musiche per il teatro dell’Opera per un periodo. Nonostante questo il Maestro non interruppe la sua attività e si dedicò ad altri tipi di composizioni. L’occasione per la realizzazione della Messa da Requiem avvenne, infatti, nel 1873 con la morte di Alessandro Manzoni che, come lo stesso Verdi, condivideva gli ideali ed i valori del periodo storico attuale. Esattamente un anno dopo, dunque, il 22 maggio del 1874 presso la Chiesa di San Marco a Milano venne inaugurata per la prima volta questa grande opera che ancora oggi viene celebrata in numerosi contesti.

MESSA DA REQUIEM di GIUSEPPE VERDI

Basilica di Santa Maria sopra Minerva

Piazza della Minerva (nelle vicinanze del Pantheon)

Per informazioni e prenotazioni:

Giovanni Del Monte: +39 335 311328

Mail: info@htclassical.com

Ingresso ad offerta su prenotazione

Offerta consigliata di Euro 15,00

Inizio concerto ore 21:00

http://www.requiemdiverdiaroma.com

Per prenotare il posto cliccare su

https://www.paypal.me/hospitaltrade

inviare l’importo relativo al numero di ingressi richiesti e presentare al concerto la ricevuta stampata.

MAESTRO CONCERTATORE E DIRETTORE D’ORCHESTRA: M° ANGELO COCCIA

NACO NOVA AMADEUS SYMPHONIC ORCHESTRA

CORO I FILARMONICI ROMANI

Soprano: ANNALISA RASPAGLIOSI

Contralto: SILVIA PASINI

Tenore: ALESSANDRO LIBERATORE

Basso: ALESSIO QUARESIMA ESCOBAR

Coordinamento di Produzione: M° STEFANO SOVRANI

Coordinamento Tecnico-Musicale: M° MARIA ROSA DI LEO

Segreteria di Produzione: SANDRA CAPPELLO

Produzione Esecutiva: GIOVANNI DEL MONTE