LA ROMA DEL GRANDE IMPERATORE AUGUSTO

Visita guidata al museo dell’Ara Pacis di Augusto

Il 4 luglio del 13 a.C. Ottaviano Augusto è ormai il padrone indiscusso di Roma. Nella sua persona si concentrano poteri e prestigio tanto importanti e illustri da poterlo considerate, anche se non ufficialmente, il primo imperatore di Roma.

Per affermare davanti al mondo la nuova rinascita e la nuova pace del mondo Romano portata dal nuovo governo, Augusto dedica un’ara che poi verrà inaugurata il 30 gennaio del 9 a.C. dal Senato. Il luogo prescelto è il Campo Marzio.

Oggi l’Ara è situata accanto al Mausoleo di Augusto, la tomba dinastica destinata ad ospitare la tomba dell’Imperatore e della famiglia Giulio-Claudia. Nel corso della tarda antichità e nel Medioevo fu usata come cava di marmo. Solo agli inizi del ‘900 furono intrapresi scavi regolari per il recupero ed il restauro del monumento.

L’ara, interamente in marmo, è l’autocelebrazione di Augusto e della sua famiglia come diretti discendenti da Enea e da dalla dea Venere. È la sintesi dell’arte greca classica, ellenistica e prettamente romana, in un programma di ritorno alla maestosità dell’arte del passato, celebrativa ma al contempo modernissima. Un luogo di grande fascino. Dove l’avventura dell’Impero ebbe inizio.

Visita guidata: domenica 3 novembre ore 10:30

Appuntamento: ore 10:10 Lungotevere in Augusta, davanti al Museo

Quota di partecipazione: €12,50 pagamento in contanti

Prenotazione: inviando una mai o un messaggio sms o WhatsApp al 3208424686, specificando il vostro nominativo, in numero delle persone e un riferimento telefonico.

Attenzione: il biglietto d’ingresso è gratuito solo per i residenti a Roma che dovranno esibire in biglietteria il proprio documento d’identità