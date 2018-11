Laboratorio del Teatro dell\'Invisibile Reso Visibile

TEATRO DELL’INVISIBILE RESO VISIBILE

Arte e Spiritualità

Laboratorio dedicato a chi vuole togliersi la vecchia pelle, quella che sta stretta, per poter crescere alla luce dei propri veri talenti.

E’ un’opportunità per lavorare creativamente su se stessi e ritrovare il calore dei propri istinti intatti, tendendo ad un vero contatto con la propria totalità.

2 SABATI AL MESE (il primo e il terzo) ORARIO 17.30/20.00

Sede: Casa Della Pace, via Monte Testaccio 22, 00157 Roma

PER INFO E PRENOTAZIONI:

329 54 66 296 (Francesca Casa Della Pace )

349 85 92 843 ( Laura Torresin )

www.casadellapaceroma.it

COS’ E’ IL TEATRO DELL’INVISIBILE RESO VISIBILE?

Il Teatro dell’Invisibile Reso Visibile è uno strumento dedicato a chi desidera intraprendere un percorso di auto conoscenza, esplorando l’anima creativamente.

COME?

Mi avvalgo nei laboratori e nei seminari che conduco, dei seguenti strumenti: meditazione, ballo spontaneo, esercizi individuali e di gruppo, improvvisazioni teatrali, scrittura, racconti di storie, fiabe e favole.

A CHI E’ RIVOLTO?

Corsi, laboratori e seminari sono aperti a tutti, non occorre avere esperienza teatrale.

OBIETTIVI:

Potenziare CREATIVITA’, ISPIRAZIONE e ABILITA’ COMUNICATIVA.

FINALITA’:

Al di là del lavoro che una persona svolge e al di là dell’intensità della vita sociale che conduce o meno, è importante riuscire ad esprimere ciò che si è e che si ha dentro, far sentire la propria “voce”, confidare nella propria UNICITA’. Questo vuole essere un percorso mirato ad accompagnare le persone a potenziare la FIDUCIA in se stesse, accrescere la stima e l’AUTOSTIMA, per CREARE la propria FELICITA’.

CONDUZIONE:

Mi chiamo Laura Torresin, sono attrice professionista, operatrice olistica (leggo i Registri Akashici) e fondatrice del Teatro dell’Invisibile Reso Visibile.

Ho iniziato la mia formazione attoriale presso la scuola veneziana “Teatro a l’Avogaria”, fondata da Giovanni Poli, con lo studio della Commedia dell’Arte, per continuare a Roma, lo studio del Metodo Stanislavskij con diversi insegnanti. Lavorando in qualità di attrice presso la compagnia teatrale “L’Officina del Teatro”, ho avuto l’opportunità di formarmi ulteriormente attraverso training con Mamadou Dioume (Peter Brook) e Augusto Omolù (Odin Teatret), mettendo in scena spettacoli improntati sul teatro di ricerca. L’incontro con loro e con Naira Gonzalez (Odin Teatret) mi ha fatto scoprire quello che per me è un Teatro vivo, vivo perché oltre alla tecnica eccellente c’è Spirito. Sono diventata, successivamente, ballerina di Murga, una forma di teatro di strada che coniuga musica, danza e recitazione. Lavoro come attrice in Radio, Tv e Cinema.

CONTRIBUTO: 2 euro tessera associativa, 20 euro singolo incontro, 35 euro mensile. Convenzioni con la Casa Della Pace per gli iscritti a questo laboratorio.