Laboratorio: Un mondo di suoni

A chi è rivolto

Bambini della scuola materna ed elementare con ipoacusia di diverso livello

Obiettivi

Allenamento alla percezione uditiva

Scoperta della musica a livello intuitivo, elementare e gioioso

Analisi delle informazioni uditive

Acquisizione di nuove competenze attraverso il gioco e la condivisione di attività in un piccolo gruppo

Stimolazione delle 5 abilità percettive: detezione, discriminazione, identificazione, riconoscimento e comprensione

Costo

15€ a bambino. Ai soci degli enti convenzionati con lo studio Logopediatherapeia è riservato il 20% di sconto

Come prenotarsi

Per prenotarsi inviare una mail a logopediatherapeia@gmail.com mettendo come oggetto il titolo dell’evento e lasciando: nominativo, età del bambino e recapito telefonico

Data e sede

15/06/2019 in via Squarcialupo, 3 – 00162 Roma, presso l’associazione “Terzo Spazio”