Lake Jazz Orchestra In concerto al Cotton Club

Torna al Cotton Club la Lake Jazz Orchestra. Nasce nell’ottobre 2010 da un idea di Luca Rizzo. L’ organico è quello di una big band tradizionale composta da una sezione di cinque sax, cinque trombe, quattro tromboni, una voce ed una sezione ritmica formata da pianoforte chitarra contrabbasso e batteria.

Al primo CD “ Mission Impossible” uscito nel 2012 , sono seguiti più di trenta concerti. Hanno collaborato e suonato con la Big band Sergio Vitale, Enzo De Rosa, Claudio Corvini, Tiziano Ruggeri, Marco Rovinelli, Francesco Lento e Antonio Padovano. Successivamente la Lake Jazz Orchestra ha realizzato altri due CD: “So big…” e “Live at Marcigliana”. L’ ultimo lavoro “Strike up the band” è interamente dedicato agli arrangiamenti di Sammy Nestico, uno dei più grandi arrangiatori per Big band. Un progetto nato due anni e che ha avuto il piacere di ospitare uno dei maggiori solisti italiani: Max Jonata.

Cotton Club

Via Bellinzona 2

Info e prenotazioni

+390685352527

+393490709468

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 10 €

Line-up

Daniela Bazzan, Voce

Luca Iaboni, Tromba

Enrico Martella, Tromba

Giovanni Bardocci, Tromba

Luca Celon, Tromba

Arnaldo Granati, Tromba

Fabrizio Vinciguerra, Trombone

Alfio Spitalieri, Trombone

Stan Adams, Trombone

Dario Piccioni, Trombone

Luca Rizzo, Sax Alto

Simona Guidoni, Sax Alto

Federico Luison, Sax Alto

Daniele Bonomi, Sax Tenore

Fabrizio D’Alisera, Sax Baritono

Raniero Bei, Piano

Cristina Perone, Chitarra

Laura Pesce Delfino, Contrabbasso

Marco Rovinelli, Batteria