Lallo e i Fusi Orari in concerto al Cotton Club

Una serata travolgente, la prima al Cotton Club per Lallo Circosta e i suoi Fusi Orari per l’ultimo sabato del 2019. Cinque elementi che fanno della musica-comica (come amano definire il loro genere) dell’ intrattenimento e del coinvolgimento il loro punto di forza!

PREZZI

LIVE SHOW €10

COTTON CLUB

via Bellinzona, 2 (Angolo con Corso Trieste)

00198 ROMA

Inizio concerto ore 22:30

info e prenotazione

349.0709468

06.85352527

www.cottonclubroma.it

Line-up

Lallo Circosta, Voce

Fabio De Silvestre, Basso

Andrea Rongioletti, Tastiere

Alex Massari, Chitarra

Massimiliano Rocca, Batteria