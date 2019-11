Lara Iacovini 4th presenta

RIGHT TOGETHER with:

Antonio Zambrini – piano

Luca Pirozzi – contrabbasso

Alessandro Marzi – batteria

Lara Iacovini presenterà un repertorio tratto dai suoi ultimi lavori discografici, in particolare RIGHT TOGETHER, l’album realizzato in collaborazione con il grande bassista newyorkese Steve Swallow, sulla cui musica la jazz vocal ha composto i testi.

Il concerto sarà preceduto da una breve presentazione del libro.

“L’altra metà del jazz” opera dedicata alla figura della donna nella musica jazz, pubblicato dal giornalista e critico musicale Gerlando Gatto.

Lara Iacovini, cantante bresciana, romana di adozione, si è’ laureata in Lettere Moderne all’Università La Sapienza di Roma e in Canto Jazz al conservatorio di Verona.

Ha collaborato con numerosi musicisti tra i quali Steve Swallow Giovanni Falzone, Adam Nussbaum, Mario Rusca, Mauro Beggio, Roberto Cipelli, MassimoColombo, Stefano Bagnoli.

Ha insegnato Canto Jazz in diversi conservatori tra i quali Parma, Trieste, Como, Cuneo.

Recentemente ha pubblicato due singoli registrati in collaborazione con il l’autore compositore romano Massimiliano Nudi.