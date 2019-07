Larry Franco Trio & Dee Dee Joy in presentano Unforgettable Natalie & Nat King Cole a Village Celimontana

Imperdibile appuntamento con lo storico Trio di Larry Franco al pianoforte e voce, con Guido Di Leone alla chitarra e Ilario De Marinis al contrabbasso, accompagnati dalla voce (e rullante) di Dee Dee Joy che propone uno speciale concerto per ricordare il grande Nat King Cole e sua figlia Natalie scomparsa da qualche anno.

Il battesimo di questo nuovo progetto musicale è avvenuto lo scorso 10 Febbraio al Blue Note di Milano con il meglio dei due repertori di entrambi i Cd, con celeberrimi brani come “For Sentimental Reasons”, “Non Dimenticar”, Ain’t She Sweet”, “Tenderly”, “Embraceable You”, “Unforgettable”, “L.O.V.E.”, “I’m In The Mood For Love”.

Un affascinante viaggio musicale attraverso intramontabili canzoni d’amore con grandi successi arrangiati per due voci con l’accompagnamento di un trio alla Nat King Cole, cercando di rispettare le sonorità tipiche dell´ epoca. Uno straordinario concerto melodico dedicato ad uno dei personaggi del jazz più amati dal pubblico. “Unforgettable”!

INGRESSO LIBERO

______________________

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it

ORE 19:00 – ACOUSTIC LIVE – JAZZ

ORE 22:00 – MAIN CONCERT

Line up:

Larry Franco, Pianoforte E Voce

Dee Dee Joy, Voce E Rullante

Guido Di Leone, Chitarra

Ilario De Marinis, Contrabbasso