Le Belle Sere. Letture, concerti, spettacoli e libri .

Inizia giovedì 25 luglio la seconda e ultima settimana della rassegna Le Belle Sere,manifestazione sostenuta dal Municipio Roma X nell’ambito del programma di eventi e attività culturali denominato “Ostiadamare 2019”.

Dopo i primi tre incontri che hanno coinvolto molte persone che hanno potuto godere di argomenti diversi, rari, a tratti innovativi in un luogo bellissimo.

Nei prossimi quattro eventi scopriremo la storia vera di quei due medici che riuscirono a rendere ai “matti” la loro dignità; ci meraviglieremo in una notte infuocata, ascolteremo la storia delle Herbarie, donne d’erbe e di cura, le poesie del vicino oriente accompagnate da sonorità evocative ed un concerto con la musica dirompente degli ottoni.

PROGRAMMA

Giovedì 25 luglio

Ore 21,00 El Dotor dei mati

di e con Claudia Fontanari – Regia Sara Valerio

Una rivoluzione che non sapeva di essere tale è filtrata tra le mura dei manicomi italiani facendole lentamente sbriciolare a terra come macerie pronte a far nascere qualcosa di nuovo.

Ore 22,00 Kyra la Dea del Fuoco

con Silvia Cozzi

Uno spettacolo con ventagli e corde infuocate, bastoni di fuoco, mangiafuoco, danza sui vetri e tra le funi fiammeggianti ad occhi bendati.

Venerdì 26 luglio

Ore 19,30 Incontro con Francesco Randazzo, autore del il libro I Duellanti di Algeri (Ed. Graphofeel)

Miguel Cervantes, futuro autore del Don Chisciotte, e Antonio Veneziano, irrequieto poeta e avventuriero palermitano raccontano delle loro avventure e fantastiche fughe.

Ore 21,00 Viaggio alla Montagna dell’Anima lettura teatralizzata con musica dal vivo

con Ivan Cozzi, Brunella Petrini e il polistrumentista Oscar Bonelli. Uno spettacolo dove la poesia, la voce e la musica si fondono: Krishnamurti, Rumi, Omar Khayyam e altri poeti d’oriente, per conoscere il profumo della vita, l’amore, il mare, la morte ed altre storie.

Sabato 27 luglio

Ore 19,30 Storie di piante. Storie e leggende legate alle piante come l’iperico che nasce dal sangue di Prometeo o le lacrime di Arianna che fanno nascere il timo…

Alle 21,00 Herbarie. Le chiamavano streghe con Claudia Fontanari, Brunella Petrini e Elena Stabile – Regia Ivan V. Cozzi

Un viaggio nella storia di amore e di lotta delle Herbarie, erboriste medievali, definite streghe o ciarlatane dal potere.

Domenica 28 luglio

Ore 19,30 incontro con Simona Baldelli autrice del libro Vicolo dell’Immaginario (Sellerio Editore)

Lisbona, anni ’70. Fra garofani, attese e rimpianti, lo scontro tra paura e passione, e lo smarrimento della fine di un’epoca.

Ore 21,00 Billi Brass Quintett.

Torna il quintetto di ottoni (trombe, corno, trombone e tuba) umbro, che già lo scorso anno ha stretto un legame di musica e divertimento con Ostia e i suoi abitanti. Quest’anno propone un concerto incentrato sull’ultima creazione dedicata alla Luna, ma non dimentica il jazz , le colonne sonore del grande cinema e la buona musica di consumo.