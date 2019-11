LE MERAVIGLIE DI RAFFAELLO ALLA FARNESINA

Alla scoperta di uno degli ambienti che conserva uno scrigno di capolavori artistici del Rinascimento

Nella Via della Lungara, si trova un vero tesoro artistico, la Villa Farnesina, una delle più nobili e armoniose realizzazioni del Rinascimento italiano.

Commissionata da Agostino Chigi a Baldassarre Peruzzi è affrescata con dipinti ispirati ai miti classici da Raffaello Sanzio, Sebastiano del Piombo, Giovanni da Udine, Giovanni Bazzi detto il Sodoma, Giulio Romano e Giovan Francesco Penni.

Visita guidata: sabato 23 novembre ore 10.30

Appuntamento: ore 10:15, Via della Lungara 230

Quota di Partecipazione: €20,00 a persona, in loco, include (biglietto d’ingresso, visita guidata con storica dell’arte, auricolari se il gruppo raggiunge le 17 unità)

Prenotazioni: per prenotarsi è sufficiente inviare una mail di conferma all’indirizzo segreteria@adm-arte.it o un messaggio (sms o whatsapp) al numero 3208424686 specificando il proprio nominativo, il numero dei partecipanti e un contatto telefonico di riferimento.