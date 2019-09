6°Senso Art Gallery è lieta d’invitarvi all’inaugurazione della mostra Le Spiagge di Antonio Tamburro, giovedì 26 Settembre alle ore 18:30. Le opere in mostra raffigurano un tema prediletto dall’artista a partire dagli anni ’80, riproposto oggi sotto una nuova luce e un nuovo stile in continua evoluzione.

I toni grigi, marroni, affiancati ai bianchi delle prime spiagge collocate in dimensioni sopite e meste, macchiate di nostalgia, cedono il passo a spiagge gremite di sdraio, popolate da colori iridescenti con figure distese sotto il sole cocente, per poi ritornare, con le opere in mostra, su coste desolate. In queste ultime, poche figure sono ritratte, colte nel momento dell’azione – donne intente a coprirsi dal sole, donne con il capo e il viso orientato a ricevere gli ultimi raggi, bambini intenti ad abbottonarsi i pantaloni, signori colti nell’attimo in cui si sollevano il costume – momenti di realtà contenenti l’incredibile fascino della spontaneità. L’occhio fotografico di Tamburro inquadra le sue figure in modo così naturale e spontaneo che queste mostrano una gestualità scarna di difese. Uno stile, posato, calibrato, essenziale. Dal caos delle città governate da macchie di colore alla quiete e silente marina, dove l’indiscusso protagonista è il mirabile colore blu sapientemente utilizzato dall’artista, dal blu notte a blu cerulo per passare al blu oltremare dei suoi cieli.

Eterna poesia è espressa in meri oggetti legati al tema marino: l’asciugamano piegato dal vento e appeso ad un filo o lasciato penzolante rappresenta un dipinto a sé, una vera e propria natura morta di gesti quotidiani. Silenzi nostalgici e incomunicabilità tra le figure richiamano alla memoria i dipinti dell’artista americano Edward Hopper con cenni ad alcuni artisti Ottocenteschi nel quale nonostante la presenza di una tavolozza variegata e vivida il senso di tedio non viene tralasciato.

Come in una pellicola cinematografica le nuove opere di Tamburro si dispiegano nella realtà arricchite dal colore blu e da un senso di sospensione e distensione tangibile.

(Maria Chiara Spiezia)

La mostra è visibile fino al 26 ottobre 2019

Orari mostra

Lunedì: 15.00- 19.30

Martedì – sabato: 10.00 – 13.30 , 15.00 – 19.30

6° Senso Art Gallery

Via Margutta 43

00187 Roma

info@sestosensoartgallery.com

www.sestosensoartgallery.net