Leila Duclos Gipsy Quartet in concerto a Village Celimontana

Leila Duclos è uno dei nuovi talenti emergenti della scena musicale di Parigi, da anni ormai una delle capitali del jazz europeo. La giovane cantante/chitarrista è da sempre immersa nel mondo del jazz, fin da piccola, essendo anche figlia d’arte. Suo padre, Cyril Duclos, anch’egli chitarrista, le ha trasmesso la grande passione per il genio del Gipsy Jazz ovvero il grande Django Reinhardt, ma anche per tanta musica afro-americana.

Tra i suoi idoli infatti c’è la leggendaria Ella Fitzgerald dalla quale è stata da sempre ispirata fino a sviluppare la virtuosa tecnica dello scat, usando la voce come uno strumento musicale. Grazie all’originale fusione di questi stili la Duclos si fa notare presto e si esibisce regolarmente in alcuni dei più prestigiosi jazz club parigini tra cui “Sunset”, Cafe et Rimbaut”, “38Riv” collaborando tra gli altri con il grande maestro del jazz manouche e flamenco Raphael Fays.

In questa occasione e per l’intero tour italiano, già il secondo quest’anno, collaborerà con il Massimo Barrella Gipsy trio. Massimo Barrella, chitarrista e compositore di consolidata esperienza, proviene dalla scuola salernitana, riconosciuta ormai da molti anni come una delle migliori espressioni del jazz italiano. Si è esibito come leader e come sideman nell’ambito di numerosi festival e rassegne nei teatri e nei jazz club italiani ed europei, spesso in tour con molti nomi della scena jazz internazionale tra i quali Randy Brecker, Wayne Tucker, Lauren Henderson, James Thompson, Gregg Kofi Brown, Noreda Graves, Giovanni Amato, Jerry Popolo, Aldo Vigorito.

