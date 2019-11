Leonardo, “Il genio dell’umanità, discepolo dell’esperienza”

Il prossimo 25 novembre, dalle 8.30 alle 13.30, presso la Casa dell’Architettura di Roma (Piazza Manfredo Fanti, 47), si terrà il Convegno “Il genio dell’umanità, discepolo dell’esperienza”. Si tratta del secondo appuntamento del ciclo di incontri promossi dall’Ordine degli Architetti di Roma e la Fondazione Inarcassa in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Pistoia e SIGEA, in occasione dell’anniversario dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, per celebrarne il valore universalmente riconosciuto. Il primo appuntamento è stato organizzato lo scorso 3 ottobre a Matera, presso la Chiesa del Cristo Flagellato.

Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione di Flavio Mangione, Presidente OAR, Luca Ribichini, Presidente Commissione Cultura Casa Architettura OAR, Egidio Comodo, Presidente Fondazione Inarcassa, Paolo Caggiano, Presidente Ordine Architetti PPC di Pistoia, Maurizio Lanzini, Presidente della Sezione Lazio Sigea. Seguirà l’intervento di Salvatore Farina, Capo di Stato Maggiore nell’Esercito Italiano su “L’attualità di Leonardo nel processo innovativo dell’esercito”.

Francesco Paolo Fiore, Professore di Storia dell’Architettura alla Sapienza Università degli Studi di Roma interverrà su “L’architettura militare di Leonardo”, mentre Stefano Dominici e Marco Benvenuti, Professori dell’Università degli Studi di Firenze, terranno il loro intervento su “Una teoria della terra per Leonardo”. Infine, la sezione “Leonardo da Vinci: l’esperienza scientifica, l’esperienza artistica, l’esperienza professionale” cui parteciperanno Giovanni Longobardi, Direttore del Dipartimento di Architettura Università degli Studi Roma Tre, Antonella Falzetti, Coordinatore del corso di laurea magistrale a ciclo unico in ingegneria Edile-Architettura, Università di Roma Tor Vergata, Marco Carpiceci, Sapienza Università degli Studi di Roma / Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura.