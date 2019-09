Les Chats Noirs in concerto al Cotton Club

Mercoledì 16 ottobre 2019 Les Chats Noirs saranno in concerto al Cotton Club di Via Bellinzona. La band propone un viaggio nella Parigi degli anni 40, un elegante quartetto che riprenderà le melodie francese più famose come la vie en rose, la mer, quel reste-t-il de nos amours e anche meno conosciute. Una voce, una fisarmonica, una chitarra manouche e un contrabbasso per creare un’atmosfera leggera, divertente e “absolument délicieuse”.

Line-up

Clara Simonoviez, Voce

Primiano Di Biase, Fisarmonica

Augusto Creni, Chitarra

Renato Gattone, Contrabbasso

PREZZI

LIVE SHOW €10

COTTON CLUB ROMA

via bellinzona, 2

(angolo Corso Trieste)

00198 ROMA

Inizio concerto ore 22:30

info e prenotazione

349.0709468

06.85352527

www.cottonclubroma.it