L’esclusiva collezione ‘Stardust’ di Fabiana Gabellini sfilerà a Palazzo Velli per il prestigioso evento SpaziAmo

In occasione della mostra STARS, dalla Street Art alla Space Art, dal 28 settembre al 5 ottobre 2019 presso Palazzo Velli, a cura della storica dell’arte e di arte urbana Simona Capodimonti e organizzata da Stefano Aufieri, Palazzo Velli Expo – Alessandro D’Alessandro e Valeria Cirone, in collaborazione con Rome Street Art Walking Tours, il 2 Ottobre alle ore 21:00 si terrà il prestigioso evento SpaziAmo, presentato dalla giornalista Barbara Castellani con la direzione artistica di Michele Spanò.

Una serata speciale durante la quale si ‘spazierà’ dal mondo della politica all’imprenditoria, al giornalismo, alla cultura, allo spettacolo, alla moda, ed alla quale parteciperanno donne che si sono distinte nella società civile, che si metteranno in gioco e prenderanno parte ad una sfilata di eccellenze nel contesto innovativo e creativo di una mostra d’arte.

Tra i vari stilisti non poteva mancare, quindi, Fabiana Gabellini, ben nota per essere legata al mondo dell’Arte, che sulla passerella dello storico e prestigioso palazzo romano presenterà l’esclusiva collezione couture di abiti da sera ‘Stardust’ ispirata al fascino delle stelle, alla meraviglia di un notturno cielo brillante.

La bellissima attrice italiana Antonella Salvucci, ben nota ad Hollywood, sarà la testimonial d’eccezione che interpreterà una delle stupende creazioni di Fabiana Gabellini.

In simbiosi perfetta con il tema della mostra STARS, che celebra il rapporto tra Arte e Scienza, Fabiana ed altre figure femminili di spicco sono state invitate poiché con il loro lavoro, impegno, dedizione, stile ed energia hanno dato un apporto significativo all’Universo, lasciando un segno e contribuendo con il loro esempio all’evoluzione del pianeta.

L’iniziativa, così come la collezione ‘Stardust’ creata appositamente per l’occasione da Fabiana Gabellini, è una dichiarazione d’amore all’Universo, per sentirci tutti più responsabili con le nostre azioni e parte di un qualcosa di più grande; un modo ed una possibilità di comunicare importanti messaggi culturali, ambientali e scientifici veicolandoli al grosso pubblico attraverso la bellezza di una mostra e di collezioni couture di estrema eleganza, per una serata mondana e glamour tra arte, scienza e moda. Molti importanti ospiti e VIPS sono attesi al ‘cosmico’ evento SpaziAmo.

www.fabianagabellini.com

EVENTO SU INVITO

Palazzo Velli Expo

Piazza di Sant’Egidio 10, 00153 Roma