Live music: Rbsn ed Elia De Benedictis per Saturwave

Il 3 agosto nella splendida cornice di Hèco, sulle sponde del Tevere, si terrà il Live Music di Rbsn. L’evento rientra nel calendario di Saturwave, il format di Artwave che promuove i talenti emergenti dell’arte in ogni sua forma.

Rbsn è l’acronimo di Alessandro Rebesani, il giovane cantautore che spazia fra musica di genere jazz e soul.

Nonostante i suoi 23 anni, Rbsn vanta già importanti collaborazioni con realtà come TATE modern, l’etichetta Tight Lines ed il ruolo di frontman nella band “Ataari”, che durante il periodo trascorso a Londra, gli permettono l’immersione nella florida scena odierna del nu jazz inglese.

Tornato in Italia, apre per artisti come Joe Victor, Yombe, Ainé e Mòn e conclude la produzione di un EP “ Soul Searching ” a cura di Luca Gaudenzi (Pyramid Produzioni) con la partecipazione di musicisti come Emanuele Triglia, Benjamin Ventura e Roberto Angelini.

Quest’anno, inoltre, si è esibito per TEDxRoma 2019 presso il Roma Convention Center “La Nuvola”, davanti ad un pubblico di 2000 persone.

Spiritualità e metafisica sono al centro della composizione del suo primo EP, “Soul Searching”. L’immaginario è legato al linguaggio jazz e ai viaggi onirici di una mente sensibile, nel mondo sensibile.

Plasmare un mondo meraviglioso nonostante quello che ci circonda sia mostruoso è il concetto alla base dei suoi brani, assieme alla riflessione sull’appartenenza delle nostre azioni e delle loro conseguenze, ad un tempo universale.

Questo sabato, Rbsn insieme ad Elia De Benedictis si esibiranno in duo con sonorità sperimentali, grazie alla composizione voce, chitarra e batteria.

PROGRAMMA:

▶ Ore 22:00 Proiezione corto del brano “Move”:

Dalle ore 22:00 nella galleria-loft di Héco verrà proiettato il corto del singolo “Move”

▶ Dalle ore 22:30 RBSN si esibirà in una performance acustica di musica live nella parte outdoor del locale, suonando alcuni dei brani più interessanti del suo repertorio.