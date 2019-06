Los Tres Del Barrio in concerto presso i Pinispettinati

Domenica 16 giugno presso i Pinispettinati è di scena la musica latino americana con Los Tres del Barrio, ovvero Josè Ramon Caraballo, vocalist e polistrumentista, Stefano Chistolini alle percussioni ed il cantante compositore Alex Acosta.

Tre artisti con alle spalle un’esperienza pluriennale in diversi contesti e con all’attivo diverse collaborazioni di prestigio che porteranno una ventata di musica tropicale in questa bellissima cornice.

La band sarà alle prese con un repertorio interamente dedicato al ballo con musiche che vanno dalla salsa baciata di Puertorico, passando per i ritmi di salsa e timba cubana, fino a raggiungere il reggaeton. Per quanto riguarda la band Josè Ramon Caraballo e Alex Acosta sono due musicisti originari di Cuba che hanno già avuto modo di farsi conoscere al pubblico nella loro permanenza in Italia.

Il primo dei due è un cantante polistrumentista, suona la tromba e le percussioni, arriva un Italia con il gruppo cubano Agueré. Successivamente ha continuato a lavorare sempre in questo ambito suonando con diversi gruppi di matrice latino americana. Alex Acosta, cantante compositore ha studiato canto a Cuba e nel corso della sua carriera ha fatto parte di gruppi cubani come l’Orquesta di Elito Revé y S

u Charangon y Pupy y lo que son son, Stefano Chistolini congas e voce, ha fatto parte anche lui di diversi gruppi storici di SALSA collaborando con moltissimi gruppi di grande livello e attivi nel panorama nazionale e CAPITOLINO come Orq. Yemayá, Caribe, S. Latina,Charanga Memey, Chirimia, SALSABOR. Ha fatto parte dell’organico di orchestre che hanno accompagnato cantanti di fama mondiale quali Ray Sepulveda, Tony Vega, Maelo Ruiz, La India, Yan Collazo, etc.

Pinispettinati

Via Campo Barbarico 80

Inizio concerto ore 21:30

Ingresso riservato ai soci

1a consumazione e concerto contributo €12.

Buffet su prenotazione dalle 20:00 alle 21:30 €10.

Per inviare i propri dati e prenotare scrivere alla mail: pinispettinati@gmail.com

o ai numeri 3348337356 / 3939954899

parcheggio supplementare gratuito di fronte al circolo.