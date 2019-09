Lou & Friends nascono nel 2018 dall’incontro di Luana Pallagrosi, Angelo Strizzi e Anselmo Paolone, ai quali si aggiunge presto Marco Luchetti e in seguito Giuseppe Caliccia. Questi cinque musicisti arrivano da esperienze molto ricche e trovano immediatamente una forte sintonia musicale e umana, che permette loro di ottenere rapidamente un sound interessante. Appassionati di jazz e di blues, scoprono il comune amore per il jazz tradizionale degli anni 40-50 e decidono di avviare un progetto mirato a rinverdire e rivivere quel magico sound. Si esibiscono in diversi locali di Roma e dintorni.

Giuseppe Caliccia studia contrabasso jazz al Conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara e approfondisce il linguaggio seguendo stage e master con Dario Deiedda, Dominique Di Piazza e Ares Tavolazzi. Attivo in varie formazioni jazz del circuito romano, è impegnato anche nei più importanti contesti del settore folk con due band di musica celtica.

Marco Luchetti (Sax e clarinetto) diplomato al Conservatorio in clarinetto si è specializzato nel clarinetto basso, nella musica contemporanea e, successivamente, nel sax e nel jazz. Autori come Boris Portena, Lamberto Lugli, Claudio Perugini gli hanno scritto e dedicato brani con i quali ha vinto numerose rassegne nazionali ed internazionali.

Luana Pallagrosi (Voce) diplomata al Conservatorio in pianoforte, segue corsi di canto e composizione. Lavora come pianista con alcuni cantanti. Fonda e dirige diversi gruppi vocali, tra cui gli Exafonix. Ha lavorato in teatro come vocal coach (teatro Olimpico con Luciano Cannito, Antonella Elia, André De La Roche e Gianni Nazzari) e cantato in jazz band.

Anselmo Paolone (chitarra) suona in diverse jazz band e blues band in Italia e all’estero, registrando due album nei quali è anche autore. Ha vissuto a New York e a Londra, dove ha studiato con Ed McEachen e Dave Cliff. A New York ha frequentato regolarmente le jam session e ha descritto questa esperienza nel libro “Prospettive sul jazz”.

Angelo Strizzi (batteria e percussioni) inizia giovanissimo con la chitarra, per poi dedicarsi allo studio della batteria con Bruno Lagattolla, Bruno Biriaco (dei Perigeo), Marvin Bogaloo Smith e Roberto Gatto. Si esibisce con diversi gruppi jazz, rock e latin e vanta importanti collaborazioni discografiche.