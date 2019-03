Luca Tozzi and The Blue Vision in concerto al Cahrity Café

Sabato 30 marzo il blues è ancora una volta di scena al Charity Café di via Panisperna con Luca Tozzi and The Blue Vision.

La band nasce a NY con l’idea di essere una famiglia musicale dove far girare diversi musicisti.

Un viaggio iniziato 15 anni fa rivisitando classici del blues e non. Per questa occasione il chitarrista e vocalist Luca Tozzi sarà affiancato da Mimmo Antonini alla batteria e Luca Pisanu al basso.

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Per info: 06.47825881

Line-up

Luca Tozzi, Voce & Chitarra

Luca Pisanu, Basso

Mimmo Antonini, Batteria