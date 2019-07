Luca Tozzi & Blue Visions in concerto al Charity Café

Venerdì 26 luglio 2019 il Blues torna ancora una volta in scena al Charity Café con Luca Tozzi & Blue Vision. La band è formata da Luca Tozzi, Voce & Chitarra, Luca Pisanu, al Basso e Mimmo Antonini alla Batteria.

Blue Visions nasce a NY con l’idea di essere una famiglia musicale dove far girare diversi musicisti. Un viaggio iniziato 15 anni fa in cui vengono rivisitati grandi classici della tradizione e non solo

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Per info: 06 4782 5881

Line-up

Luca Tozzi, Voce & Chitarra

Luca Pisanu, Basso

Mimmo Antonini, Batteria