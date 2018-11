Luisa Spagnoli festeggia il novantesimo anniversario

La boutique Luisa Spagnoli di via Frattina 84/B a Roma si prepara a celebrare il novantesimo anniversario del brand venerdì 23 novembre, dalle 18.00 alle 21.00, con un esclusivo cocktail party e l’imperdibile dj set di Violante Placido, bellissima special guest della serata.

All’interno della boutique verrà inoltre allestito un corner espositivo riservato alla monografia “Luisa Spagnoli – 90 anni di Stile”, pubblicata da Rizzoli e dedicata alla storia dell’azienda.

Il ricco volume, presentato in occasione della sfilata – evento dello scorso 18 settembre a Milano, raccoglie fotografie, immagini tratte dai cataloghi e disegni emersi dagli archivi della casa di moda. Un vero e proprio racconto per immagini che riassume l’evoluzione della moda italiana vista attraverso le vicende del brand nato 90 anni fa a Perugia.

Lo store della Capitale ospiterà inoltre una speciale iniziativa dedicata alla moda e all’artigianalità: “Made (only) for you: personalizza il tuo iPhone”.

Per l’occasione, Luisa Spagnoli proporrà a tutte le sue clienti un accessorio davvero unico: le cover per iPhone in edizione limitata, personalizzate dal vivo da un maestro artigiano con le iniziali del nome. Le cover, realizzate nelle varianti oro e rosa, saranno disponibili per i modelli iPhone nelle versioni 6, 7/8, 7/8 Plus, X, XS, XS Max e XR, e potranno essere acquistate al prezzo speciale di 35 euro, o ricevute in omaggio con l’acquisto, nel corso della serata, di almeno un capo d’abbigliamento Luisa Spagnoli.

L’appuntamento del 23 novembre coinciderà con il Black Friday, un’intera giornata durante la quale sarà possibile effettuare acquisti in tutte le boutique Luisa Spagnoli usufruendo di promozioni particolari. Un appuntamento dal sapore americano, che inaugura ufficialmente lo shopping natalizio, diventato ormai una tradizione anche in Italia.