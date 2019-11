Magico Natale ai Parioli 3a Edizione & Frida Kahlo Il caos dentro

Quest’anno il Natale più cool della Capitale sarà al SET – Spazio Eventi Tirso! Non perdere l’occasione e diventa protagonista dei due più grandi eventi di Arte e Shopping mai realizzati insieme a Roma e durante il periodo di Natale!

Nel comfort di una location moderna e alla moda ,nel quartiere della movida romana una grande Mostra/Evento su un’amatissima artista come Frida Kahlo – Il Caos Dentro e un grande Market metropolitano per il tuo shopping a 5⭐️ come Magico Natale ai Parioli 3a edizione .Potrai passeggiare negli ambienti più amati dalla pittrice messicana scoprendone i segreti, fare shopping di Natale a 360° dagli artigiani più esclusivi ed originali provenienti da tutta Italia ( oltre 200 a rotazione ) e nel frattempo concederti anche una golosa pausa nel nostro spazio food. E poi tante sorprese,music live,buoni sconto per i tuoi acquisti e la Magico Natale Lottery

Quando ?

Dal 30 Novembre al 15 Dicembre

Dove ?

Solo al SET – Spazio Eventi Tirso !!!

per prenotare la tua partecipazione :

https://www.facebook.com/pg/magiconataleaiparioli/events

per conoscere gli espositori presenti :

https://www.facebook.com/magiconataleaiparioli

per informazioni lampo 3498774204 anche Watshapp