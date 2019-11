Manuela Ciunna & Seby Burgio duo \" Acquarela do jazz \"

Manuela Ciunna – Voce, chitarra e pandeiro Seby Burgio – Piano, rebolo e tambourine.

Il duo nasce nel 2010 dall’ incontro della cantante Manuela Ciunna ed il pianista Seby Burgio con l’idea di unire due grandi passioni: il jazz e la musica brasiliana.

Dopo diversi viaggi tra New York e Rio de Janeiro per approfondire lo studio degli stili e del repertorio, il duo infatti prende il nome di “Aquarela do Jazz” e nel corso degli anni vanta di svariati concerti in giro per l’ italia e oltre, come i concerti a Rio De Janeiro, prima nel 2011, poi nel 2019 insieme ad Ana Costa con il progetto in trio dal nome “Pra gente saborear”; i concerti a Tel Aviv e Gerusalemme in occasione dell’ International Jazz Day per l’Istituto Italiano di Cultura nel 2015; a Francoforte e nella cittadina di Fulda nel 2016.

Il duo vince il premio Amigdala Jazz Talent di Catania, il Premio Speciale Kiwanis International. Nel 2015 realizza il primo lavoro discografico in collaborazione con la flautista/sassofonista carioca Daniela Spielmann.

Il repertorio proposto spazia dagli standard più noti del Jazz, alla mpb (música popular brasileira), ai classici della Bossa Nova e del Jazz Italiano, toccando i suoi più importanti interpreti e compositori, unito alle composizioni inedite dei due artisti.

Il duo ha suonato e collaborato con molti altri musicisti, che hanno arricchito il progetto artistico maggiormente dal punto di vista brasiliano, fra i più noti: Eddy Palermo, Alfredo Paixão, Daniela Spielmann e la cantante Ana Costa.