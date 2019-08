Mario Donatone Trio feat. World Spirit Orchestra in concerto al Gianicolo in Musica

MARIO DONATONE é uno dei pianisti e cantanti di blues e soul più apprezzati nel circuito musicale nazionale. Performer intenso e coinvolgente, si rifà ad una tradizione crossover tra blues e jazz squisitamente americana, con brani di artisti come Ray Charles, Dr. John, Mose Allison ecc. Ha inciso numerosi dischi come solista, partecipato a festival importanti come Umbria Jazz e Pistoia Blues, collaborato con artisti internazionali e italiani di grande nome e partecipato a trasmissioni radiofoniche e televisive. Si presenta in trio con una ritmica solida e fantasiosa composta dagli ottimi DANILO BIGIONI al basso e ROBERTO FERRANTE alla batteria.

Il concerto sarà arricchito da diversi special guest di grande livello, iniziando da ANGELO CASCARANO alla chitarra, GIO’ BOSCO e ISABELLA DEL PRINCIPE alle voci con cui verranno proposti degli arrangiamenti originali di alcuni classici di Ray Charles. A seguire vi sarà la partecipazione del grande coro WORLD SPIRIT ORCHESTRA con SONIA CANNIZZO, ANDREA MERCADANTE e ANNALISA EVA PAOLUCCI. Insieme a loro ci saranno, inoltre, Tiziana Cocco, Stefania De Paulis, Roberta Greco, Rosella Tinelli, Maria Grazia Abete, Miranda De Sanctis (Soprani), Alessandra Gentile, Laura Festa, Carla Costigliola, Flavia Cantarella, Lucilla Carucci, Emilia Iezzi (Contralti), Fabrizio De Fazio, Sergio Casini, Fabio Del Frate, Daniele Mazzola, Loredana Tomei, Luigi Bosco (Tenori).

Gianicolo in Musica

Piazza Garibaldi, 00165 Roma

INGRESSO AGLI SPETTACOLI GRATUITO

Ampio Parcheggio nei dintorni

Cena e Aperitivi dalle 19:00

Apertura ore 19:00 LIVE h.22:00

Info e prenotazioni 3317098854

1^ consumazione €10/ drink €15/ drink&buffet

ONSTAGE

Mario Donatone, piano e voce

Roberto Ferrante, batteria e voce

Danilo Bigioni, Basso elettrico

Special Guest, World Spirit Orchestra – Coro Equo e Solidale