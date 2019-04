Marisa Petraglia Quartet \"Unusual\" in concerto al Charity Café

La vita è fatta di diversi colori e tante sono le esperienze che ci plasmano e ci definiscono come persone. Spesso però c’ impone dei limiti, reali o mentali, che ci condizionano le scelte e la nostra libertà d’ essere.

“Unusual” è nato proprio come metafora del nostro bisogno di confrontarci, scontrarci e adattarci al linguaggio della vita. Allo stesso modo Marisa, col suo timbro caldo dal carattere fortemente emotivo, si confronta con l’ essenza di ogni brano attraverso una musicalità particolare che, allo stesso tempo, si allontana da e si adatta al linguaggio tradizionale. C’è la volontà dell’ artista di dimostrare quanto la voce possa essere versatile, potente, indipendente, coraggiosa ma allo stesso tempo delicata e attenta.

Infatti i contesti musicali in cui la voce è immersa sono tutti ben differenti per le formazioni che l’accompagnano, per la scelta dei brani e gli stili presenti. Ricordiamo il carattere fortemente spiritual come in “Come Sunday “ e in “To my angel”, brano scritto da Marisa, così come “Alone “che si presenta come una denuncia di una cultura che ancora difficilmente riesce ad accettare la femminilità come valore; ma ci sono anche brani puramente swing come “Sempre si”, anche questo composto dalla cantante, che coinvolge con la sua orecchiabilità dal sapore nuovo, oppure la tradizionale “Mean to me” che apre l’ album con un fruttuoso dialogo tra la voce e il contrabbasso.

C’è poi l’ intimità nel raccontare quell’ amore che ti scalda il cuore come in “The man I love”, dove Marisa è accompagnata dagli straordinari Pietro Condorelli alla chitarra e Giovanni Amato alla tromba, che donano al brano un carattere fortemente introspettivo. C’ è poi “Dimenticavo” , un altro brano in italiano scritto da Marisa, qui in una versione arrangiata dal Maestro Pietro Condorelli per la Campania Feelix Jazz Orchestra in cui lo swing si mescola con i ritmi latini in una modalità tutta da scoprire. C’è poi una menzione speciale da fare: il testo che ha fatto da protagonista per l’ intero album ,in questi brani scompare per lasciare completo spazio al suono nella sua essenza, che gioca con personalità e originalità col ritmo e l’ armonia. Stiamo parlando di “Charlie’s beat” che è un esperimento “corale” in cui Marisa canta con se stessa in un climax armonico dal carattere evocativo che si va a cucire con i sinuosi ritmi della batteria. Infine la voce approda in un’ oasi jazz con “ The blues walk” in cui si trasforma in strumento e si addentra in uno scat dove nulla è lasciato al caso.

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con prima consumazione

Per info: 06.47825881

Line-up

Marisa Petraglia, Voce

Vittorio Solimene, Piano

Aldo Compasso, Contrabbasso

Francesco Merenda, Batteria