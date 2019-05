Matteo Cidale \"Comeback Home\": doppio concerto al Charity Café

Un vero ritorno a “casa” del batterista Matteo Cidale. Doppia serata con due formazioni stellari. La prima giovedì 2 maggio con un altro gradito ritorno del bassista e contrabbassista Massimo Moriconi.

Uno dei più richiesti e apprezzati musicisti, collaborazioni da Chet Baker, Lee Konitz e molti altri a quella oramai trentennale con Mina.

Al pianoforte il pianista Andrea Rea, una realtà del jazz italiano che ricopre il ruolo in diverse formazioni con i giganti del jazz come Stefano Di Battista, Nicky Nicolai e molti altri. Il trio ripercorre i classici del jazz in una chiave interpretativa estemporanea grazie al meraviglioso interplay tra i tre musicisti.

Nella seconda serata, venerdì 3 maggio, é protagonista la voce femminile della cantante romana Chiara Viola, una delle voci più apprezzate nell’ambito Jazz; Ad accompagnarla altri due giovani talenti, il pianista Lewis Saccocci e il contrabbassista Giuseppe Romagnoli. Il quartetto reinterpreterà le più famose song del panorama jazz e delle più grandi interpreti da Ella Fitzgerald a Betty Cárter

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerti ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Per info: 06.47825881

GIOVEDI’ 2 MAGGIO h 22:00

MATTEO CIDALE feat. MASSIMO MORICONI & ANDREA REA

Jazz NIghtAndrea Rea, Piano

Massimo Moriconi, Contrabbasso

Matteo Cidale, Batteria

VENERDI’ 3 MAGGIO h 22:00

MATTEO CIDALE feat. CHIARA VIOLA

Chiara Viola, voce

Lewis Saccocci, piano

Giuseppe Romagnoli, contrabbasso

Matteo Cidale, batteria