MAURO ZAZZARINI 4et. Guest: Giampaolo Ascolese.

Il gruppo prende spunto dalle grandi formazioni “Hard-Bop” e “post-Coltrane” degli anni ‘50 e ‘60 e ‘70, dai “Jazz Messengers” di Art Blakey, al gruppo dei fratelli Adderley, ed in genere facendo riferimento ad un Jazz rigorosamente strumentale, caldo, sanguigno e che fa del ritmo in generale e dello Swing in particolare, la sua caratteristica principale.

Gli elementi del gruppo sono tutti docenti di Conservatorio dei corsi di Jazz ed in particolare Mauro Zazzarini, è stato premiato come “Miglior musicista Jazz del 2011” nel premio “Italian Jazz Awards 2011”.

I brani sono tutte composizioni originali da Mauro Zazzarini.

MAURO ZAZZARINI, TENOR SAX

ANDREA BENEVENTANO, PIANO

ELIO TATTI, ACOUSTIC BASS

GUEST :

GIAMPAOLO ASCOLESE, DRUMS