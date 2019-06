Max Maglione in \"Siamo tutti on Line\" feat. Fabrizio Bosso live Village Celimontana

Domenica 16 giugno l’appuntamento al Village Celimontana è con Max Maglione che porterà in scena un avvincente e coinvolgente esilarante show a sostegno dei Bambini dell’associazione Peter Pan Onlus. A fianco a lui Fabrizio Bosso, senza dubbio uno dei migliori musicisti e trombettisti jazz presenti sulla scena italiana ed internazionale. Uno spettacolo di musica leggera attraverso il quale Max Maglione comincia un viaggio nel passato e attraverso quei brani e melodie che hanno lasciato il segno nella nostra vita e nel nostro cuore.

Passaggi emotivi romantici e ironici. Nulla è lasciato al caso, tutto è studiato nei minimi dettagli affinché si possa viaggiare “in prima classe”.

Il Max Maglione show Musical – Cabaret, nasce dall’esigenza di trovare attraverso la musica i fondi per la casa di Peter Pan. Max Maglione ha scritto e interpretato: Si fa presto a dire anni 70, Si fa presto a dire anni 60, Si fa presto a dire anni 80, Vietato ai minori di 40 se non accompagnati dai genitori, Vado al Massimo, Vado al Massimo in 500, Si fa presto a dire Amore, Non c’è più religione, Si fa presto dire ai tempi miei, NOI DUO.

“Circa 15 anni anni fa – spiega Max Maglione – incontrai una mia amica che mi portò alla casa di Peter Pan. Avevo chiamato degli amici per festeggiare il mio compleanno dicendo loro di non farmi regali ma di sostenere l’Associazione Peter Pan. Non avrei mai pensato in quella festa di poterli anche intrattenere con la chitarra, le mie storie e le mie canzoni. Spinto dalle risa di quella sera e dal forte orgoglio di tutti di aver fatto un grande gesto di solidarietà ho in seguito scritto uno show a sostegno dell’associazione e non ho più smesso di essere al loro fianco!”

“Nasce così – prosegue Maglione – la mia idea molti anni fa, di aiutare i Bambini e le famiglie della casa di Peter Pan. Entrando nella casa di Peter Pan si comprende subito che il calore dell’amore diventa parte della cura, rafforzando così lo spirito e l’animo di tutte le famiglie che sostengono i loro piccoli. Capii subito che Peter Pan era parte della cura, che la missione di Peter Pan era dare vita ai giorni, che Peter Pan sarebbe diventata la mia missione.”

“Sono più di 200 ad oggi gli show che ho fatto riprendendo in mano la mia chitarra e la mia penna per scrivere musica e cabaret, perché la mia idea era quella di creare un luogo, un Teatro dove poter invitare amici per una poltrona in prima fila per la solidarietà per aiutare i bimbi di Peter Pan che soffrono di gravi malattie oncologiche L’incontro con il Teatro Golden è stato decisivo. Andrea Maia dopo alcuni spettacoli si è letteralmente innamorato e coinvolto in questa missione ed insieme abbiamo creato un rapporto con il pubblico straordinario con un’impresa bellissima creando un indotto che ha superato in questi anni più di 150.000 euro raccolti tra spettacoli 5X1000, donazioni volontarie e tutto il vortice che abbiamo creato.”

“Tanti gli artisti che si sono affiancati in questa avventura parlando di Peter Pan insieme a me come Albano, Fabrizio Bosso, Gianfranco Butinar, Claudia Campagnola, Marco Morandi, Roberto Ciufoli, Stefano ed Emanuela Fresi, Augusto e Tony Fornari, Biagio Izzo, Corrado Tedeschi, Eleonora Ivone, Euridice Axen, Fabrizio Frizzi, Gaia De Laurentiis, Mariano Rigillo, Tiziana Foschi, Tosca D’acquino, Sebastiano Somma, Luca Angeletti, Simone Montedoro, Dado, Benedicta Boccoli, Laura Ruocco, Maurizio Casagrande e tanti altri non ultime Grazia Di Michele, Rossana Casale, Morgan e Mariella Nava.”

INGRESSO LIBERO

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it

ORE 19:00 – ACOUSTIC LIVE – JAZZ

ORE 22:00 – MAIN CONCERT

Line-up

Max Maglione

Giorgio Amendola, tastiere

Francesco Calogiuri, batteria

Stefano Scoarughi, basso

Special guest Fabrizio Bosso, tromba