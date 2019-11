Mercatini di Natale del Castello & EXPO Vicovaro – III Edizione

Vicovaro – Sarà una nuova dimensione del Natale quella dell’8 dicembre prossimo. Una giornata in cui uficialmente si apre il periodo dedicato alle luci, ai colori, ai sorrisi di ogni tempo. E protagonista è la Valle Aniene nella suggestiva realtà di Vicovaro dove si potrà vivere una giornata unica nel suo genere.

L’appuntamento è per per DOMENICA 8 DICEMBRE 2019 dalle ore 10.30 e fino alle ore 20, con la Terza edizione dell’ EXPO & Mercatini di Natale del Castello.

Questo il programma uKciale reso noto dall’Organizzazione: La Valle Eventi

Ore 10:30= Apertura cancelli ed inizio EXPO Vicovaro & Mercatini di Natale del Castello – III Edizione

(Tutto il giorno)

Parata di Natale per le vie del paese

Apertura della Casa di Babbo Natale (10:30-13:00 / 14:30-20:00)

Apertura Area Kids (Cortile del Castello)

Apertura Area Foods & Snacks (Cortile del giardino)

Ore 10:45= Primo turno di visita alle prigioni del Castello (10:45-13:00 / 14:30-19:00)

Ore 11:00= Presentazione dell’opera “Essere e significare” di Antonio Francesco Perozzi (Sala degli Spettacoli)

Ore 12:00= Convegno “La Valle dell’Aniene, una terra da gustare” (Sala degli Spettacoli)

Ore 12:30= Apertura Area Food (Cortile del Castello)

Ore 15:00= Sessione di Yoga Nidra (Sala degli Spettacoli)

Ore 18:00= Spettacolo di natale della Salyza Company (Sala degli Spettacoli)

Ore 19:30= Spettacolo pirotecnico ed arrivederci ad “EXPO Vicovaro & Mercatini di Natale del Castello

– IV Edizione”. (Cortile del Castello)

Ore 20:00= Chiusura dei cancelli di EXPO Vicovaro & Mercatini di Natale del Castello – III Edizione

L’ edizione 2019

Un evento del quale si sta già parlando molto nel suo genere che di fatto apre uficialmente le porte al periodo natalizio che è il pù atteso da grandi e piccini. La location è a dir poco suggestiva: il Castello Cenci Bolognetti di Vicovaro, una delle dimore storiche più belle affascinanti del Lazio che sarà caratterizzata dal buongusto, convivialità ed un susseguirsi di iniziative per una giornata in cui ci sarà spazio per la promozione del territorio e delle sue peculiarità negli stand espositivi e con i migliori produttori, artigiani, artisti. Potranno essere apprezzate dunque eccellenze del gusto in un percorso enogastronomico studiato in ogni dettaglio. Ma oltre a questo spazio all’arte che sarà di scena con presenze di artisti di livello nazionale ed europeo.

E nel cortile del Castello i fantastici mercatini, luci, colori e sapori in un mix dove non mancherà la casa di Babbo Natale perfettamente ricostruita per la gioia di tutti i partecipanti. E tanto divertimento con la sala degli spettacoli, aree di degustazioni allestite in spazi riservati per apprezzare una varietà di sapori di alta qualità. Ma non solo questo, molte le iniziative che caratterizzano l’intera giornata.

Durante la mattinata è previsto anche un convegno di approfondimento sulle potenzialità turistiche della zona in correlazione con l’expo stesso e tante altre novità che saranno poi rese note nel programma uficiale.

L’organizzazione in grande stile è curata da “La Valle Eventi” di Vicovaro, una realtà che si sta sempre di più facendo apprezzare per le capacità organizzative con la cura dei dettagli che fanno poi la differenza.

Seguite dunque tutto il percorso informativo e per Domenica 8 Dicembre 2019 save the date! https://www.facebook.com/events/722974461551767/