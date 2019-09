Sabato 5 ottobre alle ore 18,00 presso lo spazio espositivo di Arte Borgo Gallery verrà inaugurata la mostra personale di Maristella Angeli dal titolo Messaggi.

In mostra dal 5 al 18 ottobre circa 25 opere in cui si evidenzia la costante ed intensa passione che l’artista custodisce per l’arte. Una passione che accompagna Maristella Angeli fin da bambina con una inesauribile creatività che le ha permesso attraverso gli studi di raggiungere una grande capacità espressiva e rendere le sue opere prontamente riconoscibili, concedendo agli osservatori messaggi subliminali.

In ogni sua opera Maristella Angeli coglie momenti della contemporaneità rivelandoli attraverso eleganti armonie di cromie e figure riuscendo a trasmettere valori, sensazioni, “Messaggi” che portano l’osservatore a riflessioni profonde.

La mostra sarà presentata dal Critico d’arte Nicolina Bianchi

Inaugurazione:

Arte Borgo Gallery | Borgo Vittorio 25 – Roma

Sabato 5 ottobre 2019 | ore 18.00

Periodo mostra: dal 5 al 18 ottobre 2019

Orari della mostra:

lunedì 15.00-19.00 |dal martedì al venerdì 11.00–19.00 |sabato 10.00-13.00 Domenica chiuso

Arte Borgo Gallery

Borgo Vittorio 25 – 00193 Roma

345 – 22.28.110

info@arteborgo.it

www.arteborgo.it