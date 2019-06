Michael Supnick & Sweetwater Jazz Band in concerto a Village Celimontana

Mercoledì 12 giugno presso Village Celimontana Michael Supnick & Sweetwater Jazz Band in concerto. La Band nasce da un’idea di Michael Supnick, con l’intento di riproporre il repertorio dei piccoli gruppi di New Orleans degli anni 1910 – 1927. Il Gruppo è composto da cornetta, sassofono e clarinetto, banjo, basso tuba, e batteria. Alcuni dei membri del gruppo si esibiscono anche alla voce.

Diretta da Michael Supnick – showman, cantante, e multi strumentista. Il gruppo ha la prerogativa di intrattenere, coinvolgere e divertire il pubblico con musica e spettacolo. La SWEETWATER JAZZ BAND, dedicata a Louis Armstrong, si ispira allo stile delle piccole orchestre che si incontravano nelle strade di New Orleans.

Queste parate musicali, le “street parade”, venivano utilizzate per le feste pubbliche come il Mardì Gras, per le manifestazioni, i matrimoni, e a scopo pubblicitario: l’arrivo o la partenza di un battello, campagne elettorali, o l’apertura di un nuovo locale.

L’orchestra, fondata nel 1996 da Michael Supnick, è ormai nota nei locali romani con il suo seguito di appassionati. Il suo primo CD è uscito nel settembre del 1997. Ha partecipato a numerose manifestazioni pubbliche e private in tutta l’Italia, ed anche a scopo sociale.

(Foto di Massimo Pedrazzini)

INGRESSO LIBERO

______________________

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it

Line-up

Michael Supnick. tromba + voce

Sebastiano Forti, clarinetto + sax

Sergio Piccarozzi, banjo

basso tuba, Paolo “Bruto” D’Amore

Alberto Botta, batteria