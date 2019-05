Michael Vitali Trio featuring Justin Wert & Yuka Tadano in concerto al Charity Café

Seattle, Tokyo, Zurigo: i membri del trio Michael Vitali salutano da tutti gli angoli del globo. Un gruppo di lavoro sulla scena jazz di New York dal 2011, Justin Wert, Yuka Tadano e Michael Vitali condivide una chimica rara. Le loro composizioni originali e insolite Servire l’approccio al songbook americano come veicoli per avventurose improvvisazioni. Attraverso l’uso dello spazio e una vasta gamma dinamica, i loro soli diventano conversazioni, raccontare storie e accattivante pubblico.

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Per info: 06.47825881

Line-up

Michael Vitali, piano

Justin Wert chitarra,

Yuka Tadano, basso