Nel giorno dell’anniversario della sua nascita, l’Elegance Cafè vuole rendere omaggio a questo grandioso artista, con un orogetto che prende forma da un’idea di Pierpaolo Principato ed è interamente dedicato al grande musicista francese.

L’ispirazione nasce, oltre che dalla bellezza e solarità del suo stile pianistico, anche e soprattutto dalla scoperta delle sue composizioni caratterizzate da una grande forza comunicativa che nasce dall’alchimia tra le armonie preziose e sofisticate e la cantabilità delle melodie.

Il repertorio si muove tra lo swing di brani come “Chloe meets Gershwin” e “Little piece in C”, il grande lirismo di ballads come “Morning sun in blois”, le atmosfere brazilian di “Looking Up” e “Brazilian Like” ed il Gospel-Funk di “Cantabile”.

Pur avendo rielaborato i brani del repertorio essi mantengono gran parte della fisionomia originale.

IL TRIO si è esibito in alcuni tra i più prestigiosi Festival e Jazz Clubs ed è formato da PIERPAOLO PRINCIPATO (Piano), ALESSANDRO MARZI (Batteria) e MARCO SINISCALCO (Basso).MICHEL PETRUCCIANI SONGBOOK

(Pierpaolo Principato Trio)