Michela Lombardi \"Live to tell\" Madonna jazz #inspirationalwomen

“Live To Tell”

Le canzoni di Madonna in Jazz

Michela Lombardi – VOCE

Alessandro Gwiss – PIANO , KEYBOARDS

Luca Pirozzi – BASSO

Alessandro Marzi – BATTERIA

Interpretare in chiave jazz, la musica di un’icona pop come Madonna , può sembrare un curioso paradosso, dal momento che le sonorità elettroniche e il look popolare e commerciale di tanti pezzi , sembrano lontane anni luce dal suono acustico e raffinato di un quartetto jazz.

Ma è proprio da questo accostamento così insolito, che scaturisce una particolare sinergia che rende questo progetto molto intrigante.

Michela Lombardi è una delle più apprezzate vocalist del jazz italiano e da diversi anni menzionata nei sondaggi Top Jazz della rivista “Musica Jazz”, è stata candidata tre volte agli Italian Jazz Awards ed è tra le prime dieci vocalist italiane secondo i Jazzit Awards 2010.

Ha al suo attivo due dischi con Phil Woods, due col Renato Sellani trio, altri due con Nico Gori. Ha firmato un brano con il grande Burt Bacharach. Ha suonato con Phil Woods, Kenny Wheeler, Kelvin Sholar, Andy Gravish, Bobby Durham, Matthew Garrison, Michael Baker, Massimo Faraò, Pietro Tonolo, Nico Gori, Fabrizio Bosso, Massimo Manzi, Marco Tamburini, Francesco Ponticelli e molti altri.

E’ docente di canto jazz nei conservatori di La Spezia e Sassari.

Il vastissimo repertorio di Madonna, viene affrontato da Michela Lombardi con intelligenza ed ironia, riscoprendo i lati inediti e insospettabili di alcune song , che rivelano, se suonate in versione acustica, la mano felice di un’equipe di compositori ed arrangiatori sempre molto efficaci, il cui talento compositivo è stato a volte oscurato da tanti clamori intorno al personaggio interpretato da Veronica Ciccone.

Un concerto trascinante e divertente per una band di musicisti con una solida esperienza alle spalle ed una grande voglia di giocare con la musica e coinvolgere il pubblico in questo sorprendente viaggio sonoro.

Il gruppo ha avuto un grande successo al Festival Jazzaehad di Brema- Germania 2017 e ha suonato in numerosi festival e rassegne.