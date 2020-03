Mimma Pisto \"To Burt with love\" #inspirationalwomen

To Burt with love: Mimma Pisto sings Bacharach.

Omaggiare “ uno dei più grandi geni della musica popolare americana” è una scelta che arriva direttamente dall’anima, e dal desiderio di scoprirne il suo affascinante mondo.

Un mondo pop che ha reso arte attraverso “ Armonie avanzate, mutazioni di accordi con imprevedibili modulazioni, improvvisi cambi di ritmo… Le sue canzoni superano le aspettative di ciò che una pop-song dovrebbe essere.” come afferma Jhon Zorn, fantastico sassofonista del jazz creativo e sperimentale.

Burt Bacharach ha scritto songs con melodie considerate immortali capaci di competere con le opere di Porter, Gershwin e Berlin. Melodie destinate per la maggior parte a delle voci femminili, Aretha Frenklin, Barbra Streisand, Diane Ross, Sarah Vaughan, Dusty Springfield ma una fra tutte Dionne Warwick, che meglio entrava in sintonia con lui, e che riusciva a rendere morbida ed elegante ogni nota. Aveva un adorazione per le donne nella musica e nella vita.