Mirror Experience – Specchi Incisi

Il seminario è condotto da Laura Polizzi e Ivano D’Annibale, con la partecipazione di Mauro “Indigo” e Cristina Catenacci.

La “Mirror Experience” si basa su un dialogo intimo e sincero con se stessi, con il più straordinario veicolo, la Luce. Per la “Mirror Experience”, oltre la luce, è fondamentale il Simbolo che non agisce in superficie, ma in profondità, “la massima concentrazione di energia nella minima forma”, come amava definirlo Lorenzo Ostuni.

E’ grazie ad una personale esperienza, adeguatamente assistita, che questa pratica energetica riesce a trasmettere, nella coscienza di chi si pone davanti, intuizioni e informazioni necessarie alla sua Evoluzione.