Monte Elci, Museo Civico Archeologico e del Silenzio

Il monte Elci rappresenta il contrafforte meridionale dei monti Sabini. Nel nostro excursus conosceremo più da vicino l’ambiente della lecceta e del sottobosco tipici di questi luoghi e le tradizioni ad essi legati. Una nuova proposta che ci vedrà traversare interamente la dorsale, fino a giungere al borgo arroccato sul colle Buzio: Fara in Sabina.

Da questa posizione i panorami spaziano verso ogni direzione: i Lucretili, la media valle del Tevere e il Soratte, il Viterbese, i monti Sabini e verso la celebre Abbazia di Farfa, complesso di inestimabile valore. I nostri passi ci condurranno al Museo Civico Archeologico dove, con l’aiuto di una Guida specializzata, conosceremo meglio Cures e Eretum e il mondo dei Sabini per visitare in f i ne il museo del Silenzio. Natura e Archeologia in una unica giornata con WoW Trekk e l’ufficio Turistico di Fara in Sabina.

