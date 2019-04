Nanneò... il ritorno di Mia Martini (III ed.)

Nanneò sarà una festa in onore (e non “in ricordo”) di Mia Martini.

Sarà come dire “Bentornata Mim'” dopo un lungo viaggio.

Spettacolo considerato il più originale e coraggioso dedicato alla nostra artista diriferimento in due tempi (sezione concorsuale e teatro canzone) con ospiti quali: VIOLA VALENTINO, CINZIA TEDESCO, BARBARA ERAMO, STEFANIA LAFAUCI, MEDUSA, CHRISTOS, i performers di teatro/circo MATERIAVIVA, i MARIACHI ROMATITLAN.

Per info: http://www.teatroghione.it/spettacolo/nanneo-concorso-onore-mia-martini/