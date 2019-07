NAPOLI VIOLENTA RECORD RELEASE AL CSOA FORTE PRENESTINO

Brutal night with some of the most sick and dirty bands around!!!

LAFURIA > RAP HC

https://www.facebook.com/lafuriapuntoesclamativo/

NAPOLI VIOLENTA > GRINDCORE ‘NGRAT

https://www.facebook.com/napoliviolentagrind/

SCHELETRO > PUNK – METAL

https://www.facebook.com/scheletroband/

yBUTTEROy > POWER VAIOLENZA

https://ybutteroy.bandcamp.com

Prima dei concerti verrà proiettato il documentario “SLAVE TO THE GRIND”.

https://www.grindcorefilm.com/

A seguire invece ci sara Dj Set di Lady Crime – Italian Punk ’80/Punk 77/Heavy Metal/Thrash and more..

C.S.O.A. Forte Prenestino

via Federico Delpino – Centocelle – Roma

Web: www.forteprenestino.net

Mail: segreteria@forteprenestino.net

tram 5-19-14 – bus 542-544 – metro C: fermate Gardenie e Mirti

Il Forte Prenestino è un centro sociale occupato e autogestito dal 1986. E’ un centro sociale, un luogo di socialità, incontro, divertimento e organizzazione del tempo collettivo, di scambio di idee, visioni, energie e di saperi.

Il Forte sperimenta un’organizzazione del proprio spazio e delle proprie attività basata sulla libera associazione di individui uniti/e da una progettualità e da un’etica condivisa.

E’ per questo che il forte sperimenta il non-lavoro e modelli di vita autogestiti, sperimenta un’altra socialità e un’altra economia perché è parte una realtà immensa e variegata, di chiunque combatta ogni giorno perchè sia possibile un altro mondo, fatto di individui liberi/e uguali e solidali. Per questo il forte è antifascista, antisessista, antirazzista, antiproibizionista.