NATALE A SAN BASILIO E VILLA FARINACCI

Una grande festa in due eventi gratuiti, finanziati dal Municipio IV e realizzati da Roerso Mondo Associazione Culturale, dedicati alle famiglie e ai più piccoli, animerà due location d’eccezione per festeggiare insieme il Natale: la splendida cornice di Villa Farinacci (Casal dè Pazzi), da poco riaperta al pubblico, e il quartiere di San Basilio.

Sabato 22 dicembre, presso la fontana della balena nel quartiere di San Basilio, si susseguiranno spettacoli circensi, concerti unplugged e musica dal vivo, acrobati e molto altro con alcuni tra i migliori artisti sul territorio romano. Il duo internazionale Zenzero & Cannella composto da Magdalena Vicente e Nicolò Bussi stupirà tra salti mortali, verticali a mezz’aria e grandi risate. Hiram Meza Pastor, presenterà uno spettacolo in cui alternerà giocoleria, spettacoli di fuoco e improvvisazione in un clima divertente e festoso, adatto sia agli adulti che ai più piccoli. Alessandro Nosenzo allieterà il pubblico con i ritmi travolgenti e le sonorità folk miste a influenze gipsy e jazz manouche della sua musica. Titti Smeriglio, cantautrice siciliana, accompagnata da Fabio Fochesato coinvolgerà il pubblico in un’atmosfera magica e raffinata. Infine Michele Moi aka Ziganviolin, autore internazionale di colonne sonore di teatro-circo e teatro ragazzi, vivacizzerà le strade di San Basilio in una suggestiva performance al violino.

Domenica 23 dicembre, Villa Farinacci diventerà lo splendido scenario in cui piccoli e adulti potranno divertirsi e immergersi nell’aria natalizia con un’intera giornata dedicata a laboratori, fiabe e spettacoli musicali, tutto rigorosamente a ingresso gratuito. In apertura la lezione – concerto a cura di Aigam e Musa-Concerts dedicata ai bambini da 0 a 3 anni secondo le tecniche della Music Learning Theory di Edwin E. Gordon MUSA che ha come obiettivo principale quello di favorire lo sviluppo dell’attitudine musicale di ciascun bambino secondo le sue potenzialità, le sue modalità e soprattutto i suoi tempi. L’artista Medile Siaulytyte, affermata scenografa e costumista in ambito lirico e cinematografico, terrà un laboratorio dedicato alla creatività e al divertimento dei più piccoli, sia in mattinata, che nel pomeriggio. Per tutta la durata dell’evento, il pubblico potrà usufruire di alcune cuffie wi-fi a tre canali, tramite cui saranno trasmessi contenuti pensati ad hoc per l’evento a tema natalizio. Silent Christmas Tales sarà intervallato da tre letture in musica di racconti natalizi a cura dell’attrice Barbara Manzato, accompagnata da sonorizzazione e musiche a cura di Michele Moi.

In un’atmosfera di convivialità e leggerezza, musiche, spettacoli circensi, laboratori e workshop accompagneranno il pubblico verso il grande evento finale che si terrà presso Villa Farinacci, lunedì 31 dicembre 2018 a partire dalle ore 21.30 con un grande concerto dedicato al pubblico di ogni età per accogliere al meglio l’avvento del nuovo anno.

Evento Finanziato da MUNICIPIO ROMA IV – Direzione Socio Educativa Culturale Sportiva Ufficio Cultura

TUTTI GLI EVENTI SONO GRATUITI

22 DICEMBRE 2018: 16.30 – 19.30

Natale a San Basilio Dove: fontana della Balena, all’incrocio tra via Fiuminata e Via Recanati.

23 DICEMBRE 2018: 10.30 – 18.30

Natale a Villa Farinacci Dove: Villa Farinacci, Viale Rousseau n.90, 00137 – Roma (Casal dè Pazzi) Prenotazione Obbligatoria: +39 3204682292 | +39 3208134483 | roerso.mondo@gmail.com

31 DICEMBRE 2018: 21.30 – 03.30

Capodanno a Villa Farinacci Dove: Villa Farinacci, Viale Rousseau n.90, 00137 – Roma (Casal dè Pazzi) Silent disco: portare documento d’identità valido per nolo cuffia gratuito, prenotazione consigliata

Ufficio stampa: Chiara Cottone | +39 3278232535 | cottone.chiara@gmail.com

Contatti: #infoline +39 3204682292 | +39 3208134483 | roerso.mondo@gmail.com

PROGRAMMA EVENTI DI NATALE

SABATO 22 DICEMBRE 2018 – SAN BASILIO (H 16.30 – 19.30)

Circus Artists & Live Music

Artists: Duo Zenzero & Cannella – Hiram Meza Pastor – Alessandro Nosenzo – Titti Smeriglio Band – Michele Moi Aka Ziganviolin

DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 – VILLA FARINACCI (H 10.30 – 18.30)

10.30 | La voce della Terra (bambini 0-3 e famiglie)

Lezione Concerto a cura di Aigam e Musa-Concerts

11.00 e 15.30 | Laboratorio Cappelli di Natale a cura di Medile Siaulytyte (bambini 3+)

15.30 | Silent Christmas Tales (bambini 5+ e famiglie) a cura di Roerso Mondo

15.30 – 16.30 – 17.30 | Live performances a cura dell’attrice Barbara Manzato e musiche live di Michele Moi

CAPODANNO 2019 Programma

LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 – VILLA FARINACCI (H 21.30 – 03.00)

21:30 | Apertura porte

22:00 | Titti Smeriglio e Band Non So Dirti di No opening tour 2019 (POP)

23:00 | Alessandro Nosenzo Band (folk, balkan music)

00:00 | Fuochi d’artificio e brindisi offerto di mezzanotte

00.30 | Silent Disco Night 03.30 | Fine evento Conduce la serata Manuel D’Amario

N.B. Tutti gli eventi sono gratuiti –> Non sarà possibile l’accesso alla Villa con bottiglie di vetro, sarà presente servizio di somministrazione alcolici e cibo –> Per nolo cuffia gratuito è necessario un documento d’identità in corso di validità –> I laboratori sono gratuiti, la prenotazione è obbligatoria: Info e prenotazioni: +39 3204682292 | +39 3208134483 | roersomondo@gmail.com