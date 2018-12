Simbolo mirabile dell’eterna alleanza tra Dio e gli uomini

Sabato 15 dicembre 2018 alle ore 17:00, in via Gaetano Casati 27 si inaugura un’affascinante mostra di pittura, fotografia e scultura dal titolo “NATIVITA”.

L’evento potrà essere visitato dal 15 al 22 dicembre (festivi esclusi) dalle 17 alle 19.

Questa mostra vuole rivalutare il Natale e il suo significato: Dio che si fa uomo per scendere tra gli uomini tutti, senza distinzioni di ceto o razza, per stringere un’alleanza, un’amicizia, è un messaggio universale. L’evento raccoglie e propone lavori di pittura, ceramica, scultura e fotografia, mettendo in relazione affascinanti aspetti della contemporaneità per guidare il visitatore su una riflessione non banale sul Mistero dell’Incarnazione.

Alla mostra parteciperanno anche bambini con la loro idea di Natività, perché secondo noi ciò ha un importante effetto pedagogico proprio per i più piccoli: salvaguardare le nostre radici culturali ed avvicinare i bambini in modo semplice ad un principio fondamentale della vita di una persona e più in generale di un cristiano come quello dell’accoglienza.

Proprio i bambini, con i loro lavori ci insegnano ad essere migliori, a cogliere il buono da tutto quello che ci capita attorno: materiali semplici (es. scatola di scarpe) o semplici opere (potremmo dire minimaliste, essenziali) per trasmettere e comunicale la loro idea di accoglienza, fratellanza, condivisione.

Il nostro invito è proprio questo: partire dal messaggio artistico dei bambini per fermarsi e riflettere: è tempo di riprendere possesso del «nostro» tempo e delle nostre emozioni, per vivere i nostri sentimenti in modo autentico, intimistico, vero.

Mauro Rubini

INFORMAZIONI GENERALI

Dove:

RBN arte

Via Gaetano Casati, 27 – Roma

Inaugurazione:

Sabato 15 DICEMBRE 2018 – ore 17:00

Quando:

Dal 15 al 22 dicembre 2018

Tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.00 festivi esclusi

Contatti:

Email rbn.arte@gmail.com

Cell. 340 5434397

Ingresso libero