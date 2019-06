Nazionale italiana Jazzisti in concerto a Village Celimontana

Mercoledì 5 giugno sul palcoscenico di Village Celimontana andrà in scena la Nazionale Italiana Jazzisti Onlus: un concerto all’insegna del jazz, funk e Rhythm and blues che sarà occasione per raccogliere fondi in favore di un jazzista, calciatore della Nazionale, che ha avuto recentemente un grave problema di salute. Tra i musicisti che saliranno sul palcoscenico Pierpaolo Borgia, Mauro Bottini, Lucrezio de Seta, Michele De Vito, Antonio del Sordo, Javier Girotto, Paolo Grillo, Daniele Iacono, Costantino Ladisa, Natalio Mangalavite, Franco Marinacci, Giulio Maschio, Andrea Mercadante, Federico Orfanò, Max Paiella, Fulvio Palese, Claudio Pantaleone, Danilo Ricciardi, Luca Rizzo, Marco Severa, Giulio Scarpato, Gianni Taglialatela, Angelo Trane e Davide Vaccari.

La Nazionale Italiana Jazzisti Onlus nasce cinque anni fa grazie a una idea di due operatori del settore che si incontrano e si rivelano il loro sogno comune: una nazionale del jazz italiano: “Togliamoci gli strumenti e mettiamoci gli scarpini”. Detto fatto, il sogno pian piano diventa realtà. Nel luglio 2013, proprio il giorno dell’inaugurazione dell’Umbria Jazz Festival, una bozza di quella che attualmente è una realtà viva, entusiasta e felice scende in campo nel mitico stadio Curi di Perugia, e incontra la Nazionale Italiana Cantanti.

Da quel giorno tante partite sono state giocate ma la vittoria più grande è stata quella di aver raccolto una cifra pari a circa 75 mila Euro devoluti per le tante realtà sparse in tutto il territorio italiano che hanno bisogno di un sostegno e di un aiuto economico. Fanno parte della Nazionale Italiana Jazzisti nomi noti del Jazz italiano, a cominciare dai Presidenti onorari Franco D’Andrea, Enrico Intra e Enrico Pieranunzi, il Presidente Costantino Ladisa e ancora Paolo Fresu, Max Paiella, Attilio Di Giovanni Roberto Gatto, Gianluca Petrella, Fabrizio Bosso, Javier Girotto, Stefano Di Battista, Rosario Giuliani, la voce storica di Radio 1 Max De Tomassi, l’outsider Alessandro Mannarino e molte stelle del nostro panorama musicale Jacopo Ferrazza, Lucrezio De Seta, Danilo Riccardi, Luca Rizzo, Reinaldo Santiago, Daniele Sorrentino, Alessandro Presti.

INGRESSO LIBERO

______________________

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it