New Latin Breed

“ …something of Flora “

Flora Purim vocalist brasiliana di enorme creatività e di un personalissimo uso della voce,

Airto Moreira percussionista batterista e compositore, hanno unito la musica brasiliana con il jazz aprendo la strada alla “ fusion ” collaborando con grandi musicisti ( S.Getz, H.Pascoal, C.Corea, G.Duke, M.Davis, J.Pastorius )

The New Breed propongono alcuni brani risalienti agli anni ’70 e ‘80 rivisitati in un moderno samba-jazz e jazz-rock. Il gruppo esordisce con il nome “ The new breed “ all’ Auditorium Parco della Musica Roma per la rassegna “ Il Jazz incontra l’Oriente e il Brasile “ riproponendosi di nuovo al Parco della Musica nel Febbraio 2018 con una propria esibizione;

hanno in attivo un cd “…something of Flora ” contenente i brani di Flora Purim e Airto Moreira rielaborati dal gruppo e presentato in questa occasione.

Giuditta “Judy” Puccinelli: vocal&percussion

Danilo Visco: electric bass

Alessandro Forlini: acoustic piano

Riccardo Spilli: drums

Enrico Ghelardi: flute&sax

Special guest Stefano Rossini: percussion